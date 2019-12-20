Правоохранители подозревают в покушении на депутата Соболева 25-летнего сына кандидата в президенты Чечни Абуева – СМИ

25-летний Юсуп Абуев, который, предположительно, является подозреваемым в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына, жил в Украине около пяти лет. Незадолго до покушения он уехал в Россию, сообщает "Громадське".

Подозреваемым в организации покушения на бизнесмена, депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева является 25-летний гражданин России Юсуп Абуев, выяснило "Громадське".

Абуев – уроженец Красногорска Московской области РФ, жил в Украине не менее пяти лет. Он уехал в Россию накануне покушения на Соболева – в ноябре этого года.

Россиянин объявлен в розыск, его данные находятся в базе данных Министерства внутренних дел Украины.

По данным "Громадського", отец Абуева Умар Абуев в 2004 году баллотировался в президенты Чеченской Республики, входил в состав чеченского регионального отделения Демократической партии России. Кроме того, он входил в комиссию при президенте РФ по восстановлению добычи и переработки нефтегазовой продукции.

В России его обвинили в краже облигаций внутреннего валютного займа на $1 млн, после чего объявили в розыск. Умар Абуев сбежал в Украину, где ему вскоре предоставили статус беженца.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что Юсуп Абуев и исполнители покушения на Соболева познакомились в районе Широкино.

"Все трое в той или иной степени воевали за Украину. Абуев как гражданин РФ и лицо, которое напрямую к "Украинской добровольческой армии" никакого отношения не имеет, на передовой был достаточно недолго, но этого оказалось достаточно, чтобы познакомиться с бойцами, которых он потом наймет убить бизнесмена", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Он сказал, что его знакомили с Абуевым как с участником антироссийского сопротивления на Кавказе.

"Я несколько раз встречал этого Абуева на различных патриотических акциях в Киеве. Через некоторое время ребята из патриотической среды сообщили мне, что разошлись во взглядах и делах с небольшой группой лиц во главе с Абуевым из-за его стремления заработать как можно больше денег, ради чего он готов переступить через идею и человеческие отношения. Через некоторое время Абуев полностью подтвердил это реноме. Через месседжер он и его друзья предложили мне за деньги извиниться перед [президентом Чечни] Рамзаном Кадыровым. Я понял, что это какая-то выдумка и афера, и, конечно, послал молодых людей подальше. И вот убийство", – добавил экс-нардеп.

По данным издания "МК.ru", Юсуп Абуев по сей день является одним из владельцев фирмы, которая занимается рынком электроэнергии.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. По информации "Украинской правды", правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора" в Донецкой области. Последний утверждает, что не имеет отношения к покушению. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

Шевченковский райсуд Киева 4 декабря на закрытом заседании арестовал на два месяца без права на залог одного из подозреваемых в убийстве. Как пишет "Украинская правда", арестовали Андрея Лаврегу. Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным Червень в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что Лаврега имеет государственные награды за участие в боевых действиях на Донбассе. Также 4 декабря был арестован второй подозреваемый.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына Соболева, предлагали за убийство политика $21 тыс.

17 декабря прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении организатору убийства – 25-летнему уроженцу Российской Федерации. Его имени правоохранители не назвали.