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В Тбилиси тяжело ранили сына первого президента Грузии Гамсахурдии

Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне 19 декабря получил тяжелые ранения, по данным правоохранителей, на него было совершено покушение.

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Цотне Гамсахурдия находится в тяжелом состоянии
Цотне Гамсахурдия находится в тяжелом состоянии
Фото: 1tv.ge

В Тбилиси тяжелые ранения получил сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдия. Об этом 19 декабря сообщило издание "Грузия online".

В полиции открыли дело по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии "попытка предумышленного убийства".

Сегодня грузинское издание Interpressnews написало, что Гамсахурдии провели семичасовую операцию, его состояние остается тяжелым.

"Состояние пациента достаточно тяжелое: у него множественные травмы грудной клетки, множественная травма головного мозга и черепа. Очень много гематом было как с правой, так и с левой стороны черепа, повреждены были кости черепа в лобной и теменной части. На операцию потребовалось семь часов, гематомы удалены, выполнена декомпрессия. Состояние мозга, релаксация мозга после операции, после удаления гематом было удовлетворительным. Пациент переведен в реанимацию", – рассказал нейрохирург Арчил Джваршеишвили.

Он допустил, что сыну первого президента страны понадобится еще одна операция.

Звиад Гамсахурдия был председателем Верховного Совета Грузинской ССР в 1990–1991 годах, первым президентом Грузии в 1991–1992 годах. Свергнутый в результате переворота в январе 1992 года, Гамсахурдия бежал из Грузии, возглавил правительство в изгнании в Западной Грузии, где разразилась гражданская война между центральной властью и его сторонниками, в которой звиадисты потерпели поражение.

Скрываясь от правительственных войск, Гамсахурдия погиб в конце 1993 года в селе Дзвели Хибула при не выясненных до конца обстоятельствах. Расследование его гибели продолжается по настоящее время.

Цотне Гамсахурдия осенью 2007 года был обвинен грузинскими властями в шпионаже в пользу РФ и попытке организации государственного переворота, после чего скрывался в России. Был в оппозиции к тогдашнему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Теги: Грузия, полиция, покушение, Тбилиси, правоохранители, расследование
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