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Скрипали живы, общаться с российскими дипломатами не хотят – посол Великобритании в РФ

Посол Великобритании в России Лори Бристоу рассказал, что российские дипломаты хотели встретиться с пострадавшими от отравления бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако те отказали.

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Скрипалей отравили 4 марта 2018 года
Скрипалей отравили 4 марта 2018 года
Фото: ЕРА

Пострадавшие от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят встречаться с представителями РФ. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 17 декабря заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу.

Отвечая на вопрос журналиста, живы ли Скрипали и почему в таком случае не хотят общаться с представителями посольства РФ, Бристоу сказал:

"Они живы. И Юля Скрипаль даже выступала перед СМИ некоторое время назад. И она, собственно, сделала те заявления, которые она хотела сделать. И отец жив. Он решил не встречаться с представителями СМИ. Это его выбор. Они свободные люди. И наша задача – защитить их. И, пожалуйста, помните о том, что была попытка их убить при помощи боевого химического вещества. И что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям. Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства. Опять же это их выбор".

Дипломат подчеркнул, что на данный момент расследование отравления Скрипалей в Британии продолжается.

"Дело Скрипалей – это дело об убийстве, о попытке убийства. Причем использовались химические вещества. И, естественно, прокуроры будут собирать необходимые доказательства столько, сколько им покажется необходимым, чтобы довести дело до логического завершения. Они сейчас собирают доказательную базу. И в результате эти доказательства будут представлены на суде и присяжным заседателям. И чем больше будет доказательств собрано, тем лучше", – добавил Бристоу.

66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила двусторонние контакты с Россией. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в СиэтлеСовет ЕС ввел санкции, под которые попали офицеры ГРУ РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, значащиеся как исполнители нападения, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.

Теги: Россия, Великобритания, покушение, отравление, дипломаты, Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль
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