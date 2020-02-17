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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Переговоры о совместном контроле границы на Донбассе провалятся. Пора уже прекратить сотрясать воздух фразами, заезженными за пять лет "Минска"

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Заявление президента Владимира Зеленского про совместный контроль российско-украинской границы на Донбассе украинскими военнослужащими или правоохранителями совместно с "представителями временно оккупированных территорий", то есть членами незаконных вооруженных формирований и сотрудниками ОБСЕ, не является простым решением сложной проблемы. Это вызывает новые вопросы:

1. Кто командует совместным патрулем и чьи приказы выполняются? Будут ли подчиняться украинские бойцы приказам российских командиров и командиров незаконных вооруженных формирований? Подчинение украинских подразделений в ходе выполнения задач командованию противника – это государственная измена. Миссия ОБСЕ является гражданской и не имеет полномочий командовать военными и не сможет выполнять функции посредника.

2. Будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы? Каким образом патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины?

3. Будет ли у украинских бойцов в составе патрулей право применять оружие? Каким вооружением будут располагать патрули?

4. Кто проводит расследование возможных конфликтов и нарушений в ходе деятельности совместных патрулей?

5. Кто несет ответственность за жизнь украинских бойцов в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины?

6. Какой контингент и какая техника будут выделены, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью? На каких базах они будут располагаться? Речь должна идти о группировке в несколько тысяч человек с боевой техникой, иначе патрули не смогут круглосуточно контролировать границу.

7. Готово ли руководство Украины в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных в нападении?

Идея о совместных патрулях отнюдь не является новшеством. Совместный контроль границы в таком формате обсуждался с самого начала первых Минских соглашений в 2014 году. Тогда переговоры о совместном контроле провалились по той же причине, по которой провалятся и в 2020-м.

Мир на Донбассе – это вопрос долгосрочной стратегии, над которой надо обязательно думать. Пора уже прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет "Минска".

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Донбасс, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский
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