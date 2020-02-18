Волкер о переговорах по Донбассу: Стратегия, которую избрал Зеленский, – очень разумная

Смысл стратегии, которую избрал президент Украины Владимир Зеленский в переговорном процессе по Донбассу, – показать миру, что Киев стремится решить конфликт, считает экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал правильную стратегию для переговоров по Донбассу. Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.

Его попросили прокомментировать то, что "Зеленский принципиально не называет Россию агрессором".

"Я понимаю вопросы, которые у вас возникают. Но вы должны учитывать ход международных переговоров. А учитывая их, та стратегия, которую избрал Зеленский, является, на мой взгляд, очень разумной. Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт. Что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса. Что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень проактивно", – ответил Волкер.

Он назвал это "разумной тактикой, потому что она создает предохранитель обвинениям в адрес Украины".

"Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию. Обвинять Киев – это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти", – объяснил экс-представитель Госдепартамента США.

Он считает, что "Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника".

По словам Волкера, важно, чтобы тактика Украины "имела границу" и не приводила к уступкам России.

"Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема – в Украине. Необходимо очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что у Киева есть это понимание", – отметил дипломат.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря, в нем принял участие Зеленский. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.