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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер о переговорах по Донбассу: Стратегия, которую избрал Зеленский, – очень разумная

Смысл стратегии, которую избрал президент Украины Владимир Зеленский в переговорном процессе по Донбассу, – показать миру, что Киев стремится решить конфликт, считает экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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Волкер: Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника
Волкер: Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника
Фото: rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал правильную стратегию для переговоров по Донбассу. Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.

Его попросили прокомментировать то, что "Зеленский принципиально не называет Россию агрессором".

"Я понимаю вопросы, которые у вас возникают. Но вы должны учитывать ход международных переговоров. А учитывая их, та стратегия, которую избрал Зеленский, является, на мой взгляд, очень разумной. Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт. Что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса. Что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень проактивно", – ответил Волкер.

Он назвал это "разумной тактикой, потому что она создает предохранитель обвинениям в адрес Украины".

"Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию. Обвинять Киев – это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти", – объяснил экс-представитель Госдепартамента США.

Он считает, что "Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника".

По словам Волкера, важно, чтобы тактика Украины "имела границу" и не приводила к уступкам России.

"Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема – в Украине. Необходимо очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что у Киева есть это понимание", – отметил дипломат.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря, в нем принял участие Зеленский. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, Курт Волкер
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