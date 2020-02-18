Волкер о переговорах по Донбассу: Стратегия, которую избрал Зеленский, – очень разумная

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал правильную стратегию для переговоров по Донбассу. Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.
Его попросили прокомментировать то, что "Зеленский принципиально не называет Россию агрессором".
"Я понимаю вопросы, которые у вас возникают. Но вы должны учитывать ход международных переговоров. А учитывая их, та стратегия, которую избрал Зеленский, является, на мой взгляд, очень разумной. Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт. Что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса. Что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень проактивно", – ответил Волкер.
Он назвал это "разумной тактикой, потому что она создает предохранитель обвинениям в адрес Украины".
"Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию. Обвинять Киев – это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти", – объяснил экс-представитель Госдепартамента США.
Он считает, что "Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника".
По словам Волкера, важно, чтобы тактика Украины "имела границу" и не приводила к уступкам России.
"Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема – в Украине. Необходимо очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что у Киева есть это понимание", – отметил дипломат.
В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря, в нем принял участие Зеленский. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.