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Волкер: Самый желаемый для России вариант – контроль над Украиной. Но этого не случится

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что России не удастся взять Украину под контроль, потому что украинская армия стала сильнее, а Киев имеет международную поддержку.

Волкер: У России есть стратегическая цель, которая еще не достигнута
Волкер: У России есть стратегическая цель, которая еще не достигнута
Фото: Kurt Volker / Twitter

России не удастся добиться контроля над Украиной. Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.

"У России есть стратегическая цель, которая еще не достигнута: ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой, услужливой для Москвы... Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более желаемый для России вариант – это контроль. Но дело в том, что этого не случится!" – сказал он.

Американский дипломат подчеркнул, что его уверенность основана на изменениях в Украине.

"Вы стали сильнее. У вас состоялись демократические выборы, мирная смена власти. Экономика растет, инфляция и кредитные проценты падают. Украинская армия стала несравненно сильнее, чем была шесть лет назад. Вы начали получать летальное оружие от США. У вас есть четкая международная поддержка. И самое главное – украинский народ сегодня имеет очень сильную и четкую национальную идентичность, а также стремление быть частью Европы", – отметил Волкер.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Курт Волкер
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