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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о боестолкновении на Донбассе: Провокация не изменит наш курс, мы уверенно приближаемся к прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку российско-оккупационных подразделений на позиции Объединенных сил в Луганской области провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия.

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Зеленский: Только с сильной армией можно садиться за стол переговоров
Зеленский: Только с сильной армией можно садиться за стол переговоров
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве 18 февраля, что бой на линии разграничения в Луганской области не изменит курс на прекращение войны. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают, армия соответствующим образом, сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру", – сказал Зеленский.

Он отметил, что боестолкновение стало предметом обсуждения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

Теги: переговоры, провокации, Владимир Зеленский, ВСУ, война на Донбассе
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