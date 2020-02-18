Аваков заявил, что ключевую роль в совместных патрулях на Донбассе будут играть украинские полицейские в полном вооружении

В ходе реализации Минских соглашений незаконные военизированные формирования будут распущены, а потому их участники не смогут принять участие в патрулировании территории ОРДЛО, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков: Люди, которые замешаны в преступлениях, которые стреляли в наших солдат, не будут участвовать в совместных патрулях Фото: ЕРА

Идея создания совместных патрулей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не предусматривает участия в них представителей вооруженных группировок сепаратистов, основная миссия в патрулях будет принадлежать Национальной полиции Украины. Об этом в эфире телеканала ICTV 17 февраля сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Согласно Минским соглашениям перед местными выборами все незаконные формирования – органы "власти", "народные милиции" и прочее – должны прекратить свое существование", – напомнил он.

Именно на период проведения выборов в местные органы власти после деоккупации предлагается внедрить "модель доверия", опробованную в Хорватии после окончания активной фазы военных действий, отметил Аваков.

"Представители оккупированного села или городка присоединяются к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии, например, ОБСЕ, в течение переходного периода осуществляют контроль правопорядка", – подчеркнул министр.

Глава МВД посетовал на то, что участие представителей ОРДЛО в патрулях превратилось в "тонкое поле для спекуляций".

"Полицейские с полным вооружением будут ключевыми игроками на этом поле. Но уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить к совместному патрулированию людей, которых делегируют эти общины. Люди, которые замешаны в преступлениях, которые стреляли в наших солдат, что-то отбирали, полагаю, никак не будут участвовать в такого рода группах. По опыту Славянска или Краматорска думаю, что эти люди уйдут вместе с оккупационными войсками", – добавил Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене 15 февраля, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина должна учитывать мнение руководства "непризнанных республик" при рассмотрении идеи создания совместных патрулей.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.