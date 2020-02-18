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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Доник о бое на Донбассе: Самолеты ОБСЕ и разведка должны были увидеть передвижение техники боевиков. Там сейчас лежит снег – и все видно

Боевики заранее планировали попытку прорыва линии разграничения в Луганской области, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский волонтер Роман Доник.

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Доник: Перестрелки начались не сегодня, они там уже дней 10
Доник: Перестрелки начались не сегодня, они там уже дней 10
Фото: Роман Доник / Facebook

Самолеты наблюдателей ОБСЕ и украинская разведка должны были видеть передвижение техники боевиков, которые готовились к прорыву линии разграничения в Луганской области, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский волонтер Роман Доник.

"Наши военные нормально отвечают противнику. Но надо понимать, что перестрелки начались не сегодня, они там уже дней 10 – до 200–300 мин. Встык били постоянно. И тут, скорее, вопрос в позиции высшего руководства страны. Потому что такие вещи просто так не происходят. Внезапно это нельзя сделать. Изначально нужно было назначить управление, организовать логистику, стянуть отведенную ранее артиллерию, подвезти боеприпасы. А 200 мин – это целый грузовик, заполненный ящиками. Их нужно было подвезти, разгрузить машину, занять позиции. То есть можно говорить о том, что боевики все это планировали заранее. И, думаю, это еще не конец – противник может ударить и в другом месте. [Президент Украины Владимир] Зеленский – он же весь такой миротворец. Поэтому очень трепетно относится к таким вещам. И сейчас большой кровью его будут вынуждать делать то, что нужно оккупантам. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко прозрел после Иловайска, Дебальцево и донецкого аэропорта. Что будет с Зеленским – я не знаю", – отметил Доник.

По его словам, боевикам будет сложно прорвать линию обороны ВСУ.

"Была также информация о потере опорного пункта. Но это был не опорный пункт, а наблюдательный. Грубо говоря, это просто ни о чем. Группы противника пытались пройти и раньше. Единственный момент – довольно проблематично понять, где была штурмовая группа, а где диверсионно-разведывательная. На данный момент основная проблема в артиллерии. Потому что штурмовая группа противника пошла под прикрытием именно артиллерийского огня. Это были не минометы. Я не совсем понимаю стратегической задумки того, что сейчас происходит. Прорвать линию обороны, учитывая, что высоты по-прежнему наши и есть артиллерия, боевикам будет сложно. Там стоят две мощные наши бригады, с опытом и нормальным руководством. И работать противнику придется не по условному наблюдательному пункту, как они сделали сейчас. Интересно, что самолеты ОБСЕ и разведка должны были увидеть передвижение техники боевиков. Ведь там сейчас лежит снег – и все видно", – подчеркнул Доник.

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения, наступая широким фронтом. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

В штабе ООС сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Боевики запросили режим тишины.

В штабе ООС заявили, что позиции не потеряли, СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов.

Зеленский считает, что действия боевиков были "попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться".

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.

Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, артиллерия, Роман Доник, ВСУ
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