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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бой на Донбассе завершился, противник запросил режим тишины – штаб ООС

Один боец Объединенных сил убит, четверо ранены, говорится в сообщении штаба. Утром 18 февраля российские оккупационные войска попытались прорвать линию разграничения в Луганской области.

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Штаб: Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику
Штаб: Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику
Фото: ЕРА

Один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения 18 февраля в ходе боестолкновения с российскими оккупационными подразделениями в Луганской области. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

"Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять тяжелораненых. Противник запросил режим тишины", – сказано в сообщении.

Штаб ООС подчеркнул, что позиции украинских военных не потеряны.

"В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил", – уверяют представители ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/792988247860460

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения, наступая широким фронтом. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

Бутусов добавил в Facebook, что звуки боя были хорошо слышны в Лисичанске, Северодонецке, Попасной.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3735299983176937

В YouTube разместили видеозапись из окрестностей поселка Золотое, на которой слышны разрывы артиллерийских снарядов.

ВИДЕО
Видео: Олексій Лисков / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

Теги: Луганская область, Юрий Бутусов, Северодонецк, Лисичанск, Попасная, артиллерия, Золотое, Крымское, Орехово, Новотошковское, обстрелы, война в Украине, отвод вооружений, погибшие, режим тишины, Хутор Вольный
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