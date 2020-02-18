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Закон о коллаборантах нужно принять перед выборами на Донбассе – Аваков

В случае принятия закона об ответственности за посягательство на суверенитет Украины врачам и учителям с оккупированных территорий не будет грозить уголовное преследование, убежден глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Аваков хочет донести до населения оккупированных территорий информацию о тех, кто будет освобожден от уголовного преследования после деоккупации
Аваков хочет донести до населения оккупированных территорий информацию о тех, кто будет освобожден от уголовного преследования после деоккупации
Фото: mvs.gov.ua

Перед тем как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и будут проведены местные выборы, необходимо принять закон о коллаборантах, который иначе называют законом об амнистии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 17 февраля.

После принятия такого закона к ответственности не будут привлекать врачей, учителей и других лиц с оккупированных территорий, у которых "не было альтернативы", сказал министр.

"Если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", – отметил он.

По словам Авакова, до населения оккупированных территорий нужно донести информацию о том, что уголовное преследование не грозит людям, которые не свергали конституционный строй и не посягали на суверенитет Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе).

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. В законе также есть статья об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе.

"Формула Штайнмайера", об имплементации которой в украинское законодательство шла речь на переговорах "Нормандской четверки" в декабре 2019 года, предусматривает, что амнистия должна вступить в силу после местных выборов в ОРДЛО.

Теги: Арсен Аваков, амнистия, выборы на Донбассе, ОРДЛО
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