Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о бое у Золотого: Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на сегодняшнюю провокацию боевиков в районе Золотого Луганской области, курс украинских властей на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины
Зеленский: Дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю попытку боевиков прорвать линию разграничения в Луганской области провокацией с целью сорвать мирный процесс на Донбассе.

"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Военные Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, цель этой провокации "нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью".

"Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", – подчеркнул президент.

Он напомнил о созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны и отметил, что его участники будут обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах.

"Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", – добавил украинский президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2464201587163536

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения, наступая широким фронтом. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

В штабе ООС сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Боевики запросили режим тишины.

В штабе ООС заявили, что позиции не потеряли, СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов.

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.

Теги: Украина, Луганская область, Донбасс, провокации, боевики, Золотое, Владимир Зеленский, обстрелы, наступление, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Игристое, детка!". Седокова в новом ролике целуется со своим возлюбленным, Тиммой. Видео
  "Игристое, детка!". Седокова в новом ролике целуется со своим возлюбленным, Тиммой. Видео
"Я не люблю свое тело на 100 процентов". Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес
"Я не люблю свое тело на 100 процентов". Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес
Никитюк назвала параметры своего тела
Никитюк назвала параметры своего тела
50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике
50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS