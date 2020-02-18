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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хомчак: В ходе боя сегодня противник потерял четырех человек убитыми и шесть ранеными. У ВСУ один погибший, пять пострадавших

С 10.00 в районе, где произошло боестолкновение, действует режим тишины, который запросили боевики. Обе стороны пытаются забрать своих погибших с места боя, рассказал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Хомчак рассказал об эскалации на фронте
Хомчак рассказал об эскалации на фронте
Фото: mil.gov.ua

В результате артиллерийского обстрела и штурма позиций Объединенных сил утром 18 февраля один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Потери противника, по информации Генштаба, составили четыре человека убитыми и шесть ранеными.

"Режим тишины с 10.00 запросили. Сейчас работает Совместный центр координации и контроля, чтобы мы могли забрать нашего погибшего, а противник мог забрать своих", – сообщил Хомчак.

Он рассказал, что штурму наблюдательного пункта 72-й бригады ВСУ "Баня" предшествовал массированный артиллерийский удар со стороны оккупационных войск на участке Новотошковское – Желобок в Луганской области. Применялись в том числе орудия калибра 152 мм.

Хомчак подчеркнул, что украинские войска не оставили ни одной своей позиции.

"Бойцы оттуда отошли, но это не позиция, а наблюдательный пункт. Отошли, потому что нужно было нанести по нему удар. Был бой, наш "200-й" остался там, и "200-е" противника там. Сейчас противника там нет. Отработала наша артиллерия и другие средства", – пояснил начальник Генштаба.

Он добавил, что боевики уничтожили камеру, фиксировавшую ситуацию в районе наблюдательного пункта.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

В штабе ООС ранее сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся провокацией и попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

Теги: раненые, артиллерия, Желобок, Новотошковское, ВСУ, обстрелы, СЦКК, война в Украине, Руслан Хомчак, погибшие, режим тишины, ООС
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