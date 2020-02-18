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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины сообщит ОБСЕ об атаке на позиции ВСУ в районе Золотого

Украина призывает мировое сообщество осудить эскалацию на Донбассе, в частности применение запрещенного оружия. Об этом заявила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

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В МИД Украины отреагировали на события, происходящие на фронте
В МИД Украины отреагировали на события, происходящие на фронте
Фото: ЕРА

Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе, об эскалации будут поставлены в известность государства – участники ОБСЕ. Об этом сообщило постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"Этим утром российские вооруженные формирования начали атаку украинских позиций вблизи района разведения в Золотом [Луганской области] с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии разграничения. Сообщалось о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем это нападение и сообщим об этом государствам – членам ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила о серьезной обеспокоенности в связи с атакой оккупационных войск.

"Использование запрещенного вооружения привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече "Нормандской четверки". Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию", – написала спикер в Twitter.

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

В штабе ООС сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Боевики запросили режим тишины.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся провокацией и попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

Теги: ОБСЕ, МИД Украины, провокации, Золотое, война в Украине, Екатерина Зеленко
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