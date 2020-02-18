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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Проиграв на поле боя, боевики обвинили украинскую сторону в попытке нападения – штаб ООС

Представители террористической "ЛНР" сегодня обнародовали заявление, в котором говорится, что режим прекращения огня в районе Золотого нарушила украинская сторона. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что содержание заявления боевиков свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией.

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Бой начался около 5.00
Бой начался около 5.00
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

После неудачной попытки наступления на позиции украинских военных российские вооруженные формирования обвинили украинскую сторону в попытке нападения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство. Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения", – говорится в заявлении.

В штабе ООС считают, что содержание заявления боевиков свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией.

"Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники твердо стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/793038794522072

"Правоохранители" террористической "ЛНР" сегодня обнародовали заявление, в котором говорится, что режим прекращения огня нарушила украинская сторона.

"Рано утром в районе 6.00 диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций наших защитников в районе населенного пункта Голубовское. Наши наблюдатели своевременно обнаружили движение противника и продолжали наблюдение за дальнейшими его действиями. При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле", – заявил представитель "народной милиции ЛНР".

По его словам, с целью эвакуации раненых украинская сторона начала обстрел в направлении Голубовского, Сокольников, Донецкого и Смелого.

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения, наступая широким фронтом. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

В штабе ООС сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Боевики запросили режим тишины.

В штабе ООС заявили, что позиции не потеряли, СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов.

Теги: Луганская область, Донбасс, боевики, Золотое, правоохранители, обстрелы, ЛНР, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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