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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бой на Донбассе. ЕС обвинил боевиков и ждет действий от России

Европейский союз ожидает, что Россия использует свое влияние на подконтрольных ей боевиков "ЛДНР" для соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

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Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В связи с обострением на Донбассе 18 февраля Европейский союз обвинил пророссийских боевиков в нарушении договоренностей, в частности режима прекращения огня.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается", – сказано в заявлении.

Представитель ЕС подчеркнул, что в этом контексте решающее значение "имеет полная реализация Минских соглашений", а также мер, согласованных на саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже.

В связи с обострением ЕС ожидает действий от России, добавил он.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", – подчеркивается в заявлении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Теги: Россия, Украина, нападение, боевики, раненые, Европейский союз, ВСУ, обстрелы, наступление, война на Донбассе, ЛДНР
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