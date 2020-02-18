Клуб читателей
ГОРДОН
 
Роман Шрайк
Роман Шрайк

Украинский блогер, основатель site.ua.


все материалы автора

Путин продолжает ставить Зеленского на растяжки. Он видит податливость "клиента" и хочет получить еще больше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Сегодняшнее обострение на фронте я расшифровываю так.

Между украинской властью и российской идут какие-то теневые переговоры. Скорость или суть переговоров Путина не устраивают (или он видит податливость "клиента" и хочет получить еще больше), поэтому принимается решение надавить на болевую точку Зеленского.

Обычная тактика гопника в подворотне, называющаяся "российской дипломатией".

Если ты говоришь, что главное – перестать стрелять, получай обстрелы.

Так бывает, когда тактика превалирует над стратегией. Когда даешь согласие принять "ЛДНР" (думая, что это положит конец войне) и не понимаешь, что гораздо более важным является сохранение Украины как таковой в противостоянии с имперски действующим соседом.

Путин продолжает ставить Зеленского на растяжки. Вопрос только в том, сможет ли Зеленский это понять и попытается ли вылезти из воронки, в которую его затягивает вместе со всей страной.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, обстрелы, Роман Шрайк, ЛДНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться
  Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться G
Дмитрий ГОРДОН
"12 шагов" для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности
"12 шагов" для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS