Путин продолжает ставить Зеленского на растяжки. Он видит податливость "клиента" и хочет получить еще больше

Украинский блогер, основатель site.ua.
Сегодняшнее обострение на фронте я расшифровываю так.
Между украинской властью и российской идут какие-то теневые переговоры. Скорость или суть переговоров Путина не устраивают (или он видит податливость "клиента" и хочет получить еще больше), поэтому принимается решение надавить на болевую точку Зеленского.
Обычная тактика гопника в подворотне, называющаяся "российской дипломатией".
Если ты говоришь, что главное – перестать стрелять, получай обстрелы.
Так бывает, когда тактика превалирует над стратегией. Когда даешь согласие принять "ЛДНР" (думая, что это положит конец войне) и не понимаешь, что гораздо более важным является сохранение Украины как таковой в противостоянии с имперски действующим соседом.
Путин продолжает ставить Зеленского на растяжки. Вопрос только в том, сможет ли Зеленский это понять и попытается ли вылезти из воронки, в которую его затягивает вместе со всей страной.
Источник: Роман Шрайк / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора