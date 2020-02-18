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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хомчак утверждает, что бой на Донбассе произошел вне зоны отвода сил и средств в Золотом

Украина не будет возвращать войска на прежние позиции в районе Золотого Луганской области, утверждает начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

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Хомчак: Хотел бы, чтобы мы не спекулировали словом "Золотое"
Хомчак: Хотел бы, чтобы мы не спекулировали словом "Золотое"
Фото: mil.gov.ua

Подразделения 72-й и 93-й бригад Вооруженных сил Украины 18 февраля вступили в бой с оккупационными войсками вне зоны отвода сил и средств в Золотом Луганской области. Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хотел бы, чтобы мы не спекулировали словом "Золотое", а называли вещи своими именами, – призвал Хомчак. – И о Хуторе Вольном я ничего не говорил, Золотых – пять, если вам известно. Участок разведения от Катериновки доходит до одного из Золотых. Поэтому сегодня мы не говорим об участках разведения".

Непосредственно в зоне отвода сил и средств в Золотом провокации противника не фиксировались ни разу, в отличии от участка в Петровском Донецкой области, утверждает начгенштаба.

"Там они пытаются спровоцировать нас, чтобы мы открыли огонь в ответ. Там в это время находятся их СМИ, чтобы зафиксировать это. Мы на эти провокации не ведемся", – сказал генерал.

Он добавил, что нет смысла возвращать войска на прежние позиции в окрестностях Золотого, поскольку "ситуация контролируется".

Рис.: tsn.ua
Рис.: tsn.ua

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный Луганской области, говорилось в первоначальной сводке штаба ООС.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух украинских опорных пунктов, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами". Он также считает сегодняшние события "провокацией".

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене отметило, что российские вооруженные формирования атаковали украинские позиции вблизи района разведения в Золотом, о чем будут поставлены в известность государства – члены ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

Теги: провокации, Золотое, Новотошковское, война в Украине, Руслан Хомчак, отвод вооружений, Хутор Вольный
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