Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"56 выстрелов из танка". В штабе ООС уточнили, какое оружие применяли оккупанты во время утренней атаки

Боевики во время штурма позиций ВСУ в Луганской области активно применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, говорится в дневной сводке штаба ООС.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Террористы использовали танковое вооружение во время атаки на украинские укрепления, заявили в штабе ООС
Террористы использовали танковое вооружение во время атаки на украинские укрепления, заявили в штабе ООС
Фото: ЕРА

Во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области оккупационные войска Российской Федерации активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook, опубликованном днем 18 февраля.

Штаб ООС подсчитал, сколько снарядов и какого калибра было выпущено во время нападения.

"Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм – шесть снарядов; калибра 122 мм – 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка", – отмечается в сообщении.

В районе боестолкновения действовали диверсионно-разведывательные группы противника, добавили в штабе.

В заявлении украинской стороны действия захватчиков названы "циничными".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/793125057846779

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Теги: вооружение, Попасная, Крымское, Минские соглашения, Орехово, Новотошковское, обстрелы, война в Украине, Хутор Вольный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
Адель выпустит новый альбом в сентябре
Адель выпустит новый альбом в сентябре
  "Летим со мной". Артур Пирожков выпустил клип с участием своей жены. Видео
  "Летим со мной". Артур Пирожков выпустил клип с участием своей жены. Видео
"Как модный дизайнер могла такое допустить?" Поклонницы раскритиковали белые носки Дэвида Бекхэма
"Как модный дизайнер могла такое допустить?" Поклонницы раскритиковали белые носки Дэвида Бекхэма
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS