Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Всем, кто "разгоняет зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война – Ермак

Украинская сторона ведет переговоры с целью остановить войну на Донбассе, при этом продолжает укреплять армию, чтобы давать отпор агрессору в случае необходимости. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак: То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии, особый цинизм
Ермак: То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии, – особый цинизм
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда президента делает все, чтобы закончить войну, однако в то же время финансирование украинской армии увеличивается и обороноспособность повышается. Так он прокомментировал сегодняшний бой с боевиками в Луганской области.

"Всем, кто "разгоняет зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии, – особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми", – написал Ермак на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что украинская сторона хочет мира.

"Но одновременно мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки и давать достойный отпор агрессору", – добавил глава Офиса президента.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2677118075675391&id=100001316744918

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

Теги: Луганская область, Донбасс, боевики, обстрелы, война на Донбассе, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Нардеп от "Слуги народа" Кинзбурская пришла в Раду с сумкой стоимостью 62,7 тыс. грн
Нардеп от "Слуги народа" Кинзбурская пришла в Раду с сумкой стоимостью 62,7 тыс. грн
Melovin прокомментировал причины открытого конфликта с Джамалой
Melovin прокомментировал причины открытого конфликта с Джамалой
Дублершу Кидман расстреляли в США вместе с мужем
Дублершу Кидман расстреляли в США вместе с мужем
  "Зеленый Рыцарь". Вышел тизер фильма с Петелем и Викандер. Видео
  "Зеленый Рыцарь". Вышел тизер фильма с Петелем и Викандер. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS