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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия запросила заседание Совбеза ООН по анализу выполнения Минских соглашений

18 февраля Совет Безопасности ООН проведет заседание с участием представителя ОБСЕ с целью проанализировать ход выполнения Минских соглашений, сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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В РФ говорят, что заседание запланировано на 18 февраля
В РФ говорят, что заседание запланировано на 18 февраля
Фото: ЕРА

Совет Безопасности ООН 18 февраля обсудит выполнение Минских соглашений по просьбе РФ. Об этом 12 февраля сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Он сказал, что российская сторона запросила провести открытое заседание Совбеза с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен удерживаемыми лицами, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко, с российской – президент РФ Владимир Путин.

Теги: Россия, ОБСЕ, Совет Безопасности ООН, Минские соглашения, война на Донбассе
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