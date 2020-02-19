"Максима убили пулями, которыми снабдила РФ". Кислица на заседании Совбеза ООН показал Небензе фото погибшего на Донбассе военного

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, обращаясь к коллеге из России Василию Небензе, подчеркнул, что убитому в ходе атаки боевиков на Донбассе военнослужащему Вооруженных сил Украины Максиму Хитайлову было 22 года. Оружие оккупантам поставляет Россия, отметил украинский дипломат.

Кислица: Может ли кто-либо назвать это замороженным конфликтом? Это война Скриншот: in time Ukraine / YouTube

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица 18 февраля во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН показал фото убитого в тот день на Донбассе Максима Хитайлова. Заседание транслировалось на канале in time Ukraine в YouTube.

"Максима убили сегодня пулями, которыми снабдила Россия", – сказал он, обращаясь к постпреду России при ООН Василию Небензе. Кислица подчеркнул, что военнослужащему было 22 года.

"Российская Федерация продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, 1 тыс. бронированных боевых машин, почти 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ отправила на оккупированные территории Донбасса около 4 тыс. тонн оружия и боеприпасов", – подчеркнул украинский дипломат.

Он назвал "дорогой в никуда" и "дорогой в ловушку" предложения Кремля вести прямые переговоры с оккупантами, которые перед этим на заседании Совбеза ООН повторил Небезня.

"Россия пытается выставить жертву агрессии агрессором, что является одной из отличительных черт информационной войны, которую она развязала против Украины. Эти тщетные попытки исказить правду можно было бы воспринимать как беспомощные и даже смешные, если бы это не было циничным оскорблением памяти тысяч моих соотечественников, которые отдали жизнь, защищая землю", – добавил Кислица.

Он отметил, что с начала 2020 года на Донбассе боевики более 400 раз обстреляли позиции украинских военных, были убиты 13 военнослужащих ВСУ, еще 60 получили ранения.

"Может ли кто-либо назвать это замороженным конфликтом? Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе", – констатировал украинский дипломат.

Заседание Совета Безопасности ООН по анализу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, которое 18 февраля прошло в Нью-Йорке, было инициировано Россией. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло выразила обеспокоенность по поводу обострения на Донбассе и призвала стороны "проявить политическую волю", чтобы "заставить оружие замолчать".

Вооруженные формирования Российской Федерации утром 18 февраля атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.