В ООН обеспокоены угрозой сползания к новому насилию из-за обострения на Донбассе

Для достижения мира на Донбассе необходимы политическая воля и конкретные усилия всех сторон на то, чтобы "заставить оружие замолчать", заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

При отсутствии политической воли сторон конфликта на востоке Украины ситуация на Донбассе может "сползти назад к насилию".

Такое мнение заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло выразила во время заседания Совета Безопасности ООН, которое транслируется на сайте организации.

"Сегодняшние тревожные сообщения о серьезных нарушениях режима прекращения огня на линии разграничения рядом с Золотым, в том числе, как утверждается, с применением тяжелого вооружения, вызывают глубокую обеспокоенность и являются строгим напоминанием, что при отсутствии твердой политической воли существует очень реальный риск сползания назад к насилию", – сказала она.

Дикарло подчеркнула, что для достижения мира на Донбассе необходимы "достаточная политическая воля, добросовестные переговоры и конкретные усилия сторон на то, чтобы заставить оружие замолчать".

18 февраля в Нью-Йорке стартовало инициированное Россией заседание Совета Безопасности ООН по анализу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вооруженные формирования Российской Федерации утром 18 февраля атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.