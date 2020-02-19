"Хочет вместо украинцев решать их будущее". На заседании Совбеза ООН раскритиковали действия РФ

Постоянные представители США, Германии, Великобритании и Эстонии при Организации Объединенных Наций – Черит Норман Шале, Кристоф Хойсген, Карен Пирс и Свен Юргенсон на заседании Совета безопасности ООН обвинили Россию в регулярном нарушении Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе и призвали вывести войска с территории Украины.

На заседании Совета безпасности Организации Объединенных Наций дипломаты западных стран, в частности представители США, Германии, Великобритании и Эстонии, раскритиковали постпреда России при ООН Василия Небензю. Трансляцию заседания с переводом на русский в YouTube вел канал "in time Ukraine".

Небензя на заседании обвинил Украину в "саботаже" Минских соглашений, пригрозил срывом следующего саммита лидеров стран "Нормандской четверки" и повторил тезисы о том, что Киев якобы должен вести переговоры с боевиками "ЛДНР", а РФ не считает себя стороной Минских соглашений.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвала его выступление "вымыслом посреди сказки".

"РФ вместо того, чтобы сдерживать своих марионеток, предоставляет им личный состав и технику. Единственная цель России в Украине – подорвать суверенитет и территориальную целостность. Москва хочет вместо украинцев решать их будущее... Россия утверждает, что она не является участницей конфликта, но на самом деле она начала этот конфликт", – сказала Пирс.

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген перечислил нарушения Россией ряда пунктов Минских соглашений. Он подчеркнул, что комплекс мер требует всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

"С самого начала Россия не выполняла Минские соглашения. Все вызовы, с которыми потом столкнулось правительство Украины, все это возникло потому что не доверяли России, поскольку Россия нарушила первый пункт Минского комплекса мер. Затем, отвод тяжелых вооружений на равноудаленное расстояние обеими сторонами. Что мы услышали сегодня? Мы сожалеем о том, что произошло сегодня, о гибели по вине оружия, которок не було отведено, как этого требовал минский комплекс мер", – подчеркнул он.

Представитель Германии подчеркнул, что вывод иностранных войск с территории Украины не осуществляется. Хойсген упомянул о паспортизации жителей ОРДЛО, препятствовании работе ОБСЕ на Донбасса.

Россия должна закончить этот конфликт выведением своих войск с восточной Украины и Крыма, добавила и.о заместителя представителя США при ООН Черит Норман Шале.

"Мы не признаем и не будем признавать так называемую аннексию Крыма Кремлем. Наши санкции против России останутся в силе, пока Украина не вернет контроль над своей территорией", – подчеркнула она.

Представительница США отметила, что Украина продемонстрировала желание к урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, тогда как Россия продолжает агрессию.

Инициативы Кремля по проведению незаконных выборов и призыв в армию жителе оккупированных территорий противоречат духу Минских соглашений, добавил постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон. Он обвинил РФ в регулярном нарушении соглашений и призвал "немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.