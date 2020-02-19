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Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания по погибшим на Майдане

По слова депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, вице-спикер Рады Елена Кондратюк предложила почтить минутой молчания лишь часть погибших.

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Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Фото: Макс Бужанский / Facebook

Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский объяснил, почему не почтил стоя память погибших участников Революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде 19 февраля. Причину он назвал в комментарии "Радіо Свобода".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", – сказал Бужанский.

19 февраля журналист Андрей Дзиндзя в Facebook опубликовал видео, где Бужанский не встал во время минуты молчания по погибшим на Майдане Незалежности. 

https://www.facebook.com/dzindzia/videos/2759756370728560/

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – на тот момент президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В Генпрокуратуре сообщали, что в результате противостояния погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

В декабре 2019 года Бужанский заявил, что внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене закона о государственном языке, потому что он направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского.

Теги: Верховная Рада, Евромайдан, народные депутаты, Революция достоинства, Максим Бужанский
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