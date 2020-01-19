Ткаченко о законе об украинском языке: Бужанский подошел ко мне и сказал: "Спасибо, я все понял"

По словам нардепа от "Слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, он объяснил своему коллеге по фракции Максиму Бужанскому, что отмена закона о государственном языке не на повестке дня.

Нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью НВ, опубликованном 19 января, что выступает за поиск диалога среди народных депутатов.

"[Нардеп от "Слуги народа" Максим] Бужанский, например, написал пост о том, что хочет отмены закона о языке. Я ему достаточно быстро как глава комитета ответил, что это не на повестке дня, это крайне деликатная сфера, его и так принимали, условно говоря, напряженно. После чего Бужанский подошел ко мне и сказал: "Спасибо, очень корректно, я все понял". То есть это демонстрация силы диалога", – заявил Ткаченко.

По его словам, "очень часто вот эти эмоции и эгоцентричная позиция тех, кто сидит под этим страшным куполом, застят им глаза – падает планка и возможность диалога исключается".

"Я всегда за поиск диалога. И мы будем инициировать диалоговые площадки внутри партии, чтобы примирять разные интересы", – добавил Ткаченко.

Бужанский в декабре 2019 года написал в Facebook, что внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене закона о государственном языке.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине.