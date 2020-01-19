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Ткаченко: Для Коломойского стало сюрпризом то, что я пошел в политику

По словам экс-гендиректора телеканала "1+1", нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко, бизнесмен Игорь Коломойский был "не сильно рад" его решению идти в политику.

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Ткаченко заявил, что в последние годы у него с Коломойским уважительные отношения
Ткаченко заявил, что в последние годы у него с Коломойским уважительные отношения
Фото: Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості / Facebook

Экс-гендиректор телеканала "1+1", нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью НВ, опубликованном 19 января, что его поход в политику стал сюрпризом для бизнесмена Игоря Коломойского.

"Для него стало сюрпризом то, что я пошел в политику. Я ему не говорил об этом своем решении. Не могу сказать, что он был сильно рад. С другой стороны, я признателен за одно важное его качество, которое позволило нам успешно сотрудничать более 10 лет. Он действительно ценит свободу слова. И тот коллектив, который на "Плюсах" создан за последние годы, в принципе, подтверждает эту его сторону", – заявил Ткаченко.

Он добавил, что в последние годы у него с Коломойским "достаточно уважительные отношения", хотя они и прошли "определенную эволюцию".

Коломойский является основным владельцем группы "1+1 Media". Медиахолдинг контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Униан-ТВ" и "Бигуди", а также информагентство УНИАН, интернет-проекты "Главред" и "Телекритика". Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа "1+1 video" и Высшая школа Media & Production. 

Ткаченко был генеральным директором "1+1 Media" до 2019 года, летом его избрали избрали в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа".

19 декабря 2019 года в "1+1" объявили, что Коломойский возглавил набсовет канала "1+1", а генеральным директором "1+1 Media" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук.

Теги: телевидение, Украина, Игорь Коломойский, Александр Ткаченко, 1+1, Слуга народа
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