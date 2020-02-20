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Нардеп Бужанский отказался вставать, когда Рада почтила минутой молчания память героев Небесной сотни

Сегодня в ходе утреннего заседания Верховной Рады вице-спикер Елена Кондратюк объявила минуту молчания в память о погибших в ходе Революции достоинства героях Небесной сотни. Все народные депутаты поднялись с кресел, однако нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в этот момент демонстративно сидел.

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Бужанский сидел, когда все встали
Бужанский сидел, когда все встали
Фото: Макс Бужанский / Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году героев Небесной сотни. На это обратил внимание журналист Андрей Дзиндзя, который на своей странице в Facebook обнародовал соответствующее видео.

После того, как вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк объявила минуту молчания, все народные депутаты поднялись с кресел, однако Бужанский в этот момент демонстративно сидел.

https://www.facebook.com/dzindzia/videos/2759756370728560/

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – на тот момент президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В Генпрокуратуре сообщали, что в результате противостояния погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

В декабре 2019 года Бужанский заявил, что внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене закона о государственном языке, потому что он направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского.

Теги: Андрей Дзиндзя, Майдан, народные депутаты, Революция достоинства, Максим Бужанский, Елена Кондратюк
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20 октября, 2016 20.10
 

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