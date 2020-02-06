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Зеленский заявил, что о роспуске парламента осенью не может быть и речи – Бужанский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции, сказал нардеп от этой фракции Максим Бужанский.

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Зеленский не планирует распускать Раду, утверждает Бужанский
Зеленский не планирует распускать Раду, утверждает Бужанский
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания фракции "Слуга народа" заявил, что не планирует распускать Раду. Об этом рассказал депутат "Слуги народа" Максим Бужанский, сообщает 6 февраля "РБК-Украина".

"На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", – заявил Бужанский.

23 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады составляет 40%.

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную РадуВсего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей. Фракция "Слуга народа" получила права парламентской коалиции.

29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Владимир Зеленский, Максим Бужанский, Слуга народа
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