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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Загороднюк подтвердил, что во время боестолкновений на Донбассе украинские военные потеряли опорный пункт

В результате боестолкновений с боевиками украинские военные временно оставили один опорный пункт, но при этом удержали позиции, утверждает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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Загороднюк: Этот опорный пункт был впереди всех наших позиций
Загороднюк: Этот опорный пункт был впереди всех наших позиций
Фото: mil.gov.ua

18 февраля на Донбассе в результате боестолкновений с боевиками украинские военные потеряли один опорный пункт. Об этом 19 февраля журналистам после закрытого заседания комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает "Цензор.НЕТ".

"По нашей информации, украинские военные его временно оставили. Позиции наши остались неизменными. Этот опорный пункт был впереди всех наших позиций. Насколько нам известно, это был наблюдательный пункт", – сказал министр.

Загороднюк рассказал, что бой завершился утром 18 февраля и сейчас ситуация является контролируемой.

По словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича, речь идет о пункте "Баня".

После того как вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области, СМИ писали об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждали, что позиции не потеряли.

По данным Генерального штаба ВСУ, в результате боестолкновений погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, боевики, ВСУ, война в Украине, Андрей Загороднюк
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