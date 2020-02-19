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МИД Швеции обвинил РФ в нарушении Минских соглашений

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала "тревожными новостями" вчерашнее нападение вооруженных формирований РФ на позиции украинских военных на Донбассе.

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Линде отреагировала на события на востоке Украины
Линде отреагировала на события на востоке Украины
Фото: ЕРА

18 февраля вооруженные формирования РФ нарушили на Донбассе Минские соглашения. Об этом 19 февраля в Twitter заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Тревожные новости о нападениях поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины вчера, один украинский солдат погиб и шестеро раненых. Это еще одно нарушение Минских соглашений и мер, согласованных на декабрьском нормандском саммите", – написала она.

18 февраля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Теги: Россия, Швеция, Донбасс, военные, нападение, раненые, МИД Швеции, Минские соглашения, ВСУ, война в Украине, уголовное производство
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