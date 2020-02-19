Арахамия о нападении на позиции ВСУ на Донбассе: Нет достоверной информации, кто конкретно наступал

По словам главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, точно неизвестно, какая из сторон на Донбассе начала бой утром 18 февраля в Луганской области.

Достоверной информации о произошедшей утром 18 февраля эскалации на линии соприкосновения в Луганской области пока нет. Об этом заявил народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, информирует 19 февраля "Еспресо.TV".

Его попросили прокомментировать информацию о наступлении российских войск.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что этим не нужно манипулировать", – сказал он.

У нардепа уточнили, идет ли речь о том, что огонь могли открыть военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Конечно, понятно, с какой оно стороны, какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и прочее. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", – подчеркнул Арахамия.

Вооруженные формирования РФ утром 18 февраля атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.