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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Фигурант дела "украинских диверсантов" Стогний вышел на свободу и прибыл в Киев

Житель Севастополя Алексей Стогний, которого ФСБ называла "полковником Главного управления разведки Украины", вышел из российской колонии. Он был осужден на 3,5 года по делу "украинских диверсантов".

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Стогний в эфире российского пропагандистского канала признался в шпионаже
Стогний в эфире российского пропагандистского канала признался в шпионаже
Скриншот: Россия 24 / Facebook

Украинский политзаключенный Алексей Стогний вышел на свободу после отбывания срока в российской колонии. Об этом со ссылкой на его жену Оксану 19 февраля сообщила Крымская правозащитная группа.

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова написала в Facebook, что Стогний прибыл в Киев.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья", – отметила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3462851500454241

Жителя Севастополя Стогния задержали на российском "пограничном посту" напротив пункта пропуска "Каланчак" при выезде из Крыма в ночь с 14-го на 15 ноября 2016 года, когда он направлялся в Киев к дочери на день рождения. В телесюжете российского государственного телеканала “Россия 1” в ноябре 2016 года было опубликовано видео, на котором Стогний в ходе постановочного допроса дает признательные показания в шпионаже в пользу Украины. В сюжете его называли "полковником Главного управления разведки Украины", который был задержан, когда якобы шел на "агентурную встречу".

“Киевский районный суд Симферополя” 17 июля 2017 года приговорил Стогния к трем с половиной годам лишения свободы по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса РФ (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов).

Всего в 2016 году в Крыму по делу "украинских диверсантов" были задержаны девять человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий и Стогний. В российских СМИ еще до решений суда все задержанные были названы людьми, готовившими теракты на полуострове, отмечали в Крымской правозащитной группе.

Теги: Крым, Людмила Денисова, диверсанты, Крымская правозащитная группа, Алексей Стогний
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