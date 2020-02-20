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Эвакуация из Уханя. Самолет с украинцами приземлился в Алматы

Согласно сайту Flightradar24, самолет авиакомпании SkyUp, эвакуирующий более 70 человек, после часовой стоянки в Алматы направится в Борисполь.

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В аэропорту Алматы должны сойти двое пассажиров
В аэропорту Алматы должны сойти двое пассажиров
Фото: Международный аэропорт Алматы/Almaty international airport / Facebook

В 4.37 20 февраля по местному времени (0.37 по Киеву) самолет, выполняющий рейс PQ7302 украинской авиакомпании SkyUp из китайского Уханя, совершил посадку в аэропорту Алматы (Казахстан). Такие данные приводит ресурс Flightradar24.

Согласно плану полета, стоянка и дозаправка займут час, после чего самолет направится в Борисполь.

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. Помимо украинцев, это граждане Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Коста-Рики, Израиля, Черногории и Панамы. Двое граждан Казахстана должны сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят на подготовленные базы; людей расселят по корпусам, все отходы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные, члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской и Львовской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Вечером 19 февраля появилась информация, что самолет, эвакуирующий 73 человека из Уханя, может приземлиться в Харькове.

Теги: Борисполь, самолет, эвакуация, украинцы, Алматы, SkyUp, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань
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