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Власти Тернопольской области обвинили директора санатория в том, что он искал коммерческую выгоду от размещения эвакуированных из Китая

Жители Тернопольской области 18 февраля обустроили блокпосты на дорогах, которые ведут к санаторию "Медоборы", опасаясь, что он станет базой карантина для людей, вывезенных из очага коронавирусной инфекции. Директор санатория Василий Мартынюк сказал, что готов помогать государству, но не станет идти против общины.

Санаторий "Медоборы" находится в Теребовлянском районе Тернопольской области
Санаторий "Медоборы" находится в Теребовлянском районе Тернопольской области
Фото: 0352.ua

Руководитель санатория "Медоборы" в Тернопольской области Василий Мартынюк не учел неготовность своего заведения к рискам и возможным последствиям размещения лиц, эвакуированных из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, с таким заявлением на внеочередной сессии Тернопольского областного совета 19 февраля выступил заместитель председателя совета Любомир Крупа, сообщает УНИАН.

"Не знаю, как можно было предварительно согласиться. Вы поступили безответственно, вы подставили целую область. Не знаю, чем вы руководствовались, коммерческими интересами?" – сказал Крупа.

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель заверил, что не согласовывал ни с кем приезд эвакуированных украинцев в регион.

Мартынюк оправдывался тем, что не подписывал документов и средства на счет санатория не перечислялись.

Он подтвердил, что в разговоре с представителями Минздава и ГосЧС упомянул о наличии свободных мест.

"Когда сказали, что наше учреждение вроде бы подходит, я ответил, что готов помочь. Но есть еще коллектив. Я априори знал, что люди простые, из села, они побоятся убирать в номерах, обслуживать, – рассказал директор на сессии. – Коллектив мне заявил, что в случае приезда эвакуированной группы они не выйдут на работу. Коллектив был категоричен, а я – на стороне своего коллектива. Конечно, хочется помочь, но при этом ставить под угрозу других людей... Я готов помогать государству, но не могу идти против общины".

18 февраля в Теребовлянском районе Тернопольской области на дороге, ведущей к санаторию "Медоборы", появились блокпосты. Местные жители протестовали против прибытия в их район украинцев из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные, члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской и Львовской областей также выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя на базах в этих регионах.

Вечером 19 февраля появилась информация, что самолет, эвакуирующий 73 человека из Уханя, может приземлиться в Харькове.

Теги: карантин, Тернопольская область, санаторий, акции протеста, Игорь Сопель, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2
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