Спасатели ГСЧС заявили о готовности транспортировать украинцев из Уханя к месту карантина

По данным сайта flightradar, самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами сейчас находится между Днепром и Харьковом. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что их ждут для транспортировки семь автобусов и 33 спасателя. В каком городе – в ведомстве не сообщили.

На борту с украинцами находятся также граждане других стран Фото: КабМін / YouTube

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что готовы транспортировать прибывших из Уханя из-за вспышки коронавируса украинцев на место, где они будут находиться на карантине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено семь автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя", – говорится в сообщении. В каком городе – в ведомстве не сообщили.

Там напомнили, что в самолете с украинцами находятся также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

В Украине создан оперативный штаб по предупреждению занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР.

"На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены – будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет привлечено ежесуточно 47 сотрудников – 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр Министерства внутренних дел", – отметили в ГСЧС.

По данным сайта flightradar, самолет с украинцами сейчас находится между Днепром и Харьковом.

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. Двое граждан Казахстана должны были сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят на подготовленные базы; людей расселят по корпусам, все отходы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Вечером 19 февраля появилась информация, что самолет, эвакуирующий 73 человека из Уханя, может приземлиться в Харькове.