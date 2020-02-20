Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Спасатели ГСЧС заявили о готовности транспортировать украинцев из Уханя к месту карантина

По данным сайта flightradar, самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами сейчас находится между Днепром и Харьковом. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что их ждут для транспортировки семь автобусов и 33 спасателя. В каком городе – в ведомстве не сообщили.

На борту с украинцами находятся также граждане других стран
На борту с украинцами находятся также граждане других стран
Фото: КабМін / YouTube

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что готовы транспортировать прибывших из Уханя из-за вспышки коронавируса украинцев на место, где они будут находиться на карантине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено семь автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя", – говорится в сообщении. В каком городе – в ведомстве не сообщили.

Там напомнили, что в самолете с украинцами находятся также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

В Украине создан оперативный штаб по предупреждению занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР.

"На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены – будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет привлечено ежесуточно 47 сотрудников – 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр Министерства внутренних дел", – отметили в ГСЧС.

По данным сайта flightradar, самолет с украинцами сейчас находится между Днепром и Харьковом.

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. Двое граждан Казахстана должны были сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят на подготовленные базы; людей расселят по корпусам, все отходы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Вечером 19 февраля появилась информация, что самолет, эвакуирующий 73 человека из Уханя, может приземлиться в Харькове.

Теги: Харьков, Китай, ГСЧС, самолет, Днепр, карантин, спасатели, украинцы, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  After Hours. Опубликован новый трек The Weeknd. Аудио
  After Hours. Опубликован новый трек The Weeknd. Аудио
Звезда "Властелина колец" Вуд стал отцом
Звезда "Властелина колец" Вуд стал отцом
Дочь Стивена Спилберга заявила о начале карьеры порнозвезды
Дочь Стивена Спилберга заявила о начале карьеры порнозвезды
  Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020
  Льюис Капальди прокомментировал свое странное поведение на Brit Awards 2020
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS