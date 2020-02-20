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Самолет с украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Борисполь

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Борисполь самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами встречают люди в костюмах биологической защиты.

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Самолет уже приземлился
Самолет уже приземлился
Фото: rbc.ua

В международном аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинцами, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. 

По данным издания "РБК-Украина", на взлетно-посадочной полосе самолет встречают, в том числе, люди в костюмах биологической защиты.

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. В самолете с украинцами находятся также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Двое граждан Казахстана должны были сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят на подготовленные базы; людей расселят по корпусам, все отходы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Вечером 19 февраля появилась информация, что самолет может приземлиться в ХарьковеСегодня утром он сделал несколько кругов между Днепром и Харьковом, после чего отправился в сторону Киева.

Теги: Киев, Борисполь, аэропорт, карантин, самолеты, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань
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