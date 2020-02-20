Жертвами коронавируса в Китае стали 2118 человек

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек. За сутки были инфицированы 394 человека, сообщает Национальный комитет по здравоохранению.
1779 человек вылечились и были выписаны из больниц. Было зарегистрировано в общей сложности 74 576 подтвержденных случаев заражения.
В комитете пояснили, что сокращение числа заболевших по сравнению с предыдущим днем объясняется корректировкой статистических данных.
За пределами материкового Китая – в Гонконге, Макао и Тайване – было зарегистрировано 99 подтвержденных случаев инфицирования.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 19 февраля в других странах новым коронавирусом заразились 924 человека в 25 странах. За сутки зафиксировано 120 новых случаев.
31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.