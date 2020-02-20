Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

Коронавирус SARS-CoV-2. В Харьков прибыли эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы. Фоторепортаж

Сегодня 16.12
20 февраля в Украину прилетел специальный борт с эвакуированными из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщает МВД, на борту самолета авиакомпании SkyUp находилось 94 человека: 22 члена экипажа и медицинского персонала, а также 72 пассажира (45 граждан Украины и 27 иностранцев). По данным украинских властей, все находившиеся на борту – здоровы, признаков коронавирусной инфекции у них нет. Борт с эвакуированными гражданами утром из-за тумана не смог приземлиться в харьковском аэропорту, поэтому вначале прилетел в Борисполь на дозаправку, а затем вернулся в Харьков. Оттуда всех, кто находился на борту, на автобусах повезли в поселок Новые Санжары Полтавской области в медицинский центр Национальной гвардии. Там, по данным правительства, эвакуированные 14 дней будут находиться в обсервации.
Теги: Харьков, Китай, Борисполь, эвакуация, вирус, SkyUp, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Эвакуированных людей везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары
ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО
В Полтавскую область, где протестуют против поселения эвакуированных из Китая украинцев, приехали Аваков, Чечеткин и глава ОГА
Сегодня 15.24
Кроме министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина и председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, в поселок Новые Санжары, где планируют разместить эвакуированных из Китая украинцев, приедут три нардепа от "Слуги народа".
LIVE, ОБЩЕСТВО
В Полтавской области протестуют против поселения украинцев из Уханя. Трансляция
Сегодня 16.45  
20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей продолжает протестовать против поселения в местном медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев. Трансляцию ведет "Радіо Свобода" в YouTube. Активисты принесли на акцию шины, ситуация пока спокойная. В это время в населенный пункт из Харькова следуют автобусы с эвакуированными. Ранее в полиции сообщили, что были столкновения.
Самолет отправили на санитарную стоянку, сообщили в Минздраве
ОБЩЕСТВО
Психоэмоциональное состояние эвакуированных из Китая людей в норме – Минздрав Украины
Сегодня 12.36
В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что все эвакуированные из китайского Уханя люди не имеют симптомов острых респираторных заболеваний.
В МВД показали условия, в которых 14 дней будут находиться эвакуированные из Китая украинцы. Фоторепортаж
Сегодня 11.44  
20 февраля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook фотографии медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, куда планируют доставить эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса украинцев. Там они пробудут 14 дней с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Шахтер" – "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Шахтер" – "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы G
  Эвакуация украинцев из Уханя: куда прилетит самолет, как обустроят карантин и кто протестует?
  Эвакуация украинцев из Уханя: куда прилетит самолет, как обустроят карантин и кто протестует? G
Елена КРАВЧЕНКО
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева G
Владимир ПОПОВ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS