Психоэмоциональное состояние эвакуированных из Китая людей в норме – Минздрав Украины

В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что все эвакуированные из китайского Уханя люди, не имеют симптомов острых респираторных заболеваний.

Психоэмоциональное состояние украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из Китая, в норме. Об этом 20 февраля проинформировала пресс-служба Минздрава.

В ведомстве добавили, что эвакуированные нуждаются в поддержке со стороны граждан Украины.

"Во время полета и посадки самолета у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний. Все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации – медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", – добавили в Минздраве.

Самолет SkyUp из 45 гражданами Украины и 27 иностранцами уже приземлился в Харькове, оттуда людей в сопровождении полиции доставят в "Новые Санжары".

В Минздраве подчеркнули, что самолет отправлен на санитарную стоянку.

"Медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции. Дополнительно, люди, которые будут находиться в обсерваторе, будут иметь контакты медицинских работников, чтобы в случае ухудшения их состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, они были госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае, в инфекционном отделении им будет оказываться медицинская помощь и проводиться дальнейшая диагностика. По прибытии к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку", – добавили в пресс-службе.

В поселке Новые Санжары протестуют против поселения эвакуированных украинцев в местном медицинском центре Нацгвардии. Между полицией и местными жителями произошли столкновения, когда последние пытались заблокировать дорогу регионального значения. Есть задержанные.