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События

В МВД показали условия, в которых 14 дней будут находиться эвакуированные из Китая украинцы. Фоторепортаж

Сегодня 11.44
20 февраля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook фотографии медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, куда планируют доставить эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса украинцев. Там они пробудут 14 дней с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.
Теги: МВД, Украина, Китай, Антон Геращенко, Полтавская область, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
 

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