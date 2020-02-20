Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Беспрецедентные меры безопасности". Зеленский заверил, что коронавирус не попадет в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие две недели медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, куда доставят эвакуированных из Китая украинцев, будет "наиболее охраняемым объектом в стране".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский призвал украинцев не устраивать провокации в связи с эвакуацией людей из Уханя
Зеленский призвал украинцев не устраивать провокации в связи с эвакуацией людей из Уханя
Фото: ЕРА

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации украинцев и иностранцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Президент напомнил, что самолет с эвакуированными людьми приземлился в Борисполе из-за погодных условий, после дозаправки он полетит в место назначения – в аэропорт в Харькове.

"Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", – написал Зеленский.

Президент призвал украинцев не устраивать провокации в связи с эвакуацией людей из Уханя. 

"Есть опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии. Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города был одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера", – добавил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2465696640347364

Самолет пока находится в Борисполе. В Новых Санжарах жители со вчерашнего дня протестуют против того, чтобы украинцев и иностранцев из Уханя доставили на карантин в местный медицинский центр.

Теги: Украина, Харьков, Китай, Казахстан, протесты, эпидемия, Борисполь, самолет, аэропорт, эвакуация, Полтавская область, вирус, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"У королевы невероятное чувство юмора". Герцог и герцогиня Сассекские обретут полную независимость от королевской семьи 1 апреля
"У королевы невероятное чувство юмора". Герцог и герцогиня Сассекские обретут полную независимость от королевской семьи 1 апреля
Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное
Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное
"Цыце-мацыцьный батальон". Астафьева с подругой поплавала в бассейне
"Цыце-мацыцьный батальон". Астафьева с подругой поплавала в бассейне
Сеитаблаев: Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо
Сеитаблаев: Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS