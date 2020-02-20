Обнародованы кадры из салона самолета, на борту которого находятся украинцы и иностранцы из Уханя. Видео
Telegram-канал "Блог молодого журналиста" опубликовал кадры с борта самолета, на котором находятся эвакуированные из китайского Уханя украинцы и иностранцы. На видео видно, что люди в средствах защиты раздают пассажирам еду. Планируется, что после дозаправки самолет отправится в Харьков, затем пассажиров доставят на двухнедельный карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
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