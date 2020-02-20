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Самолет с украинцами из Уханя отправился из Борисполя в Харьков

После того, как самолет с украинцами, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, приземлится в аэропорту Харькова, людей доставят в сопровождении полиции в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Самолет садился в Борисполе на дозаправку
Самолет садился в Борисполе на дозаправку
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Из международного аэропорта Борисполь вылетел самолет с украинцами, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Трансляцию вел ТСН в Facebook.

Самолет с эвакуированными людьми был вынужден приземлиться в Борисполе из-за погодных условий на дозаправку.

Из аэропорта в Харькове украинцев доставят специальных транспортом ГСЧС в сопровождении полиции в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

На борту SkyUp находится 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и медики.

В Министерстве внутренних дел заверили, что все они здоровы, но в течении 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах жители со вчерашнего дня протестуют против того, чтобы украинцев и иностранцев из Уханя доставили на карантин в местный медицинский центр.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что власть сделала все возможное, чтобы коронавирус не попал в Украину и призвал украинцев не устраивать провокации.

Теги: транспорт, Украина, Харьков, Китай, полиция, Борисполь, аэропорт, провокации, Полтавская область, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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