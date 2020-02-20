Самолет с эвакуированными украинцами сел в Харькове

В Харьков прибыл самолет с украинцами и гражданами нескольких иностранных государств, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Эвакуированных доставят в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

Самолет с украинцами и иностранными гражданами, которых эвакуировали из китайского Уханя, приземлился в международном аэропорту Харьков. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Вместе с украинцами прилетели также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Эвакуированных доставят в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

19 февраля жители Новых Санжар выходили на пикет из-за информации о размещении на карантин в местном санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Протестующие говорили о намерении обратиться по этому поводу в поселковый совет. "Depo.Полтава" пишет, что сегодня митинг продолжается.