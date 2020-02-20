В Полтавскую область, где протестуют против поселения эвакуированных из Китая украинцев, приехали Аваков, Чечеткин и глава ОГА

Кроме министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина и председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, в поселок Новые Санжары, где планируют разместить эвакуированных из Китая украинцев, приедут три нардепа от "Слуги народа".

В поселок Новые Санжары Полтавской области, где группа местных жителей протестует против поселения в местном медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев, прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Соответствующее фото в Facebook опубликовал присутствующий на месте председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары. Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", – написал он.

На фото слева направо находятся заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, Аваков, Чечеткин, руководитель управления полиции в Полтавской области Иван Выговский и Синегубов.

Замглавы "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила в Facebook, что в Новые Санжары едут три депутата из фракции, чтобы обеспечить конструктивность диалога между жителями и правоохранителями и не допустить провокаций.

В частности, в населенный пункт поехали Константин Касай (избирался в Раду по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары), Татьяна Цыба (комитет Рады по вопросам свободы слова), Максим Перебийнис (комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования).

"Мы должны объяснить, что меры безопасности беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая, также украинцы", – отметила Кравчук.

В полиции сообщали, что между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная.

В это время эвакуированных людей везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.