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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский

Врач-педиатр.


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Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша мы не боимся. Зато наших абсолютно здоровых соотечественников из Китая готовы сжечь

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Думаю, день 20 февраля 2020-го войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение! Небывалый кризис морали и запасов интеллекта.

Не прививать детей – не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся. Ремни безопасности – для слабаков. Суррогатный алкоголь – наше все. Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают. Валидол – от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся.

Наших абсолютно здоровых (!) соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1,4 млрд человек заболело 75 тыс., готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.

То есть когда из 40 млн заболевает корью 150 тыс., мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – это мы не боимся…

Ну и чтобы два раза не вставать. По поводу идеи собрать "уважаемых врачей" и чтобы они оценили медреформу. Вся суть медреформы – как не нарушить Конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.

Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и, пока они будут думать, как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать то, что уже построено.

На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, – итак будет о чем поговорить.

Источник: Евгений Комаровский / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Китай, грипп, эвакуация, Евгений Комаровский, коронавирус SARS-CoV-2
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