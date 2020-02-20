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Эвакуированные из Уханя украинцы сошли с самолета. Видео

В Харькове в аэропорту с самолета сошли эвакуированные с китайского Уханя из-за вспышки коронавируса украинцы и иностранцы. В Госпогранслужбе сообщили, что всего оформлено 94 человека, из них 72 пассажиров и 22 членов экипажа и медперсонала. Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля). У трапа самолета инспекторы пограничного контроля провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль проводился в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта, подчеркнули в ведомстве.

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Эвакуированных граждан доставят автобусами в Полтавскую область
Эвакуированных граждан доставят автобусами в Полтавскую область
Фото: ЕРА

В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В поселке Новые Санжары протестуют против поселения эвакуированных украинцев в местном медицинском центре Нацгвардии. Между полицией и местными жителями произошли столкновения, когда последние пытались заблокировать дорогу регионального значения. Есть задержанные.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Теги: Украина, Харьков, Китай, самолет, аэропорт, Госпогранслужба, Полтавская область, пневмония, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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