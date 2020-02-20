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Коронавирус не такой опасный, как та же корь, которая есть в Украине – иммунолог Бегларян

Многие украинцы боятся коронавируса, потому что о нем рассказывают СМИ, хотя у гриппа более высокий процент летальных исходов, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" детский иммунолог Степан Бегларян.

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Бегларян: Нельзя говорить, что от вернувшихся из Китая вся Украина заразится коронавирусом. Это не так
Бегларян: Нельзя говорить, что от вернувшихся из Китая вся Украина заразится коронавирусом. Это не так
smartmedicalcenter.ua

Коронавирус не такой опасный, как корь или грипп, которые есть в Украине, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" детский иммунолог Степан Бегларян.

"Вообще коронавирус не такой опасный, как, например, та же корь, которая есть в Украине. И нам, на самом деле, нужно больше переживать за корь, а не за коронавирус. Нельзя говорить, что от вернувшихся из Китая вся Украина заразится коронавирусом. Это не так. Людей в Китае держали в карантинной зоне. Их обследовали медики. На борт пустили только тех, кто не имел признаков заболевания. И теперь они будут находиться 14 дней под строгим наблюдением. Понимаю, что у нас в стране – не нулевая коррупция и не стопроцентная медицинская компетентность, что влечет за особой пусть минимальные, но все же риски. Надеюсь, что люди не смогут выйти из места обсервации. Их нахождения там в отведенный период времени – вполне достаточно. Полностью исключать вариант, что короновирус как-то проникнет в Украину, тоже нельзя. Теоретически у нас, как и в любой другой стране мира, все может произойти. Хотя учитывая, что поток туристов из азиатского региона у нас меньше, то вероятность заражения наших граждан ниже, чем, например, в Великобритании", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что у гриппа более высокий процент летальных исходов, чем у коронавируса.

"Симптомы при коронавирусе схожи с гриппом. Поэтому профилактика коронавируса такая же, как и в случае с гриппом. Заболевшему нужно избегать контакта с другими людьми – если, конечно, он думает не только о себе. Среди симптомов высокая температура, кашель и в некоторых случаях при осложнениях – пневмония. Распространяется вирус воздушно-капельным путем. Если в каком-то помещении есть вентиляция, которая вытягивает воздух на улицу, это неплохо – там вирус долго не проживет. Проветривание помещения снижает риск заражения. Риск заразиться на улице низкий. Тем, кто контактирует с заболевшими, нужно надевать респираторы, а не маски. Но я хочу сказать, что для нас сейчас гораздо опаснее грипп. И он есть в Украине. В группе риска люди старше 65 лет и дети младше пяти лет, люди с хроническими заболеваниями. У гриппа более высокий процент летальных исходов. При этом все боятся коронавируса, потому что о нем рассказывают СМИ", – резюмировал Бегларян.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. По данным Министерства иностранных дел, их могут выписать до конца недели.

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуровали из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. В самолете с украинцами находятся также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Двое граждан Казахстана должны были сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Сегодня самолет с эвакуированными украинцами сел в Харькове. Эвакуированных доставят в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

Теги: Украина, Китай, грипп, вирус, корь, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары, Степан Бегларян
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