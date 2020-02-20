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Видео: ТСН / Facebook

В Полтавской области протестуют против поселения украинцев из Уханя. Трансляция

20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей продолжают протестовать против поселения в местном медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев. Трансляцию вела ТСН в Facebook. Активисты принесли на акцию шины, ситуация пока спокойная. В это время в населенный пункт из Харькова следуют автобусы с эвакуированными. Ранее в полиции сообщили, что были столкновения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: Украина, Харьков, протесты, столкновения, Полтавская область, коронавирус SARS-CoV-2, Новые Санжары
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